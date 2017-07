AREZZO – Quando era ancora un lui era stato espulso dall’Italia nel 2013 con l’obbligo di non tornare nel Paese per 5 anni. Poi una donna, neo moglie di un italiano residente ad Arezzo, arriva alla frontiera, ma le impronte la tradiscono. Si trattava infatti dell’uomo espulso anni prima, che intanto si era trasferito in Brasile dove è diventato una donna e ha conosciuto e sposato il suo attuale marito italiano.

Il Secolo XIX scrive che quando gli agenti hanno esaminato le impronte della novella sposa hanno scoperto l’ordine di espulsione e così hanno arrestato la donna: