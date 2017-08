NAPOLI – Silvio Iodice è disperso nel mari di Capri dal 13 luglio scorso e ora la Procura di Napoli ha aperto un’indagine per naufragio colposo. L’ex primario di otorinolaringoiatria dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha 90 anni ed era uscito in barca con due amici per una battuta di pesca. I suoi amici sono stati salvati dopo 24 ore da una motovedetta della Guardia Costiera, ma di Iodice si sono perse le tracce ormai da tre settimane.

Il Corriere della Sera scrive che la storia è ancora avvolta nel mistero. Iodice era uscito in barca con Danilo Piscopo, pescatore di 29 anni, e con Vincenzo Solano, 70 anni, ma dopo tante ricerche di lui non si trova traccia: