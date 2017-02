Fabio Di Lello, i genitori: “Roberta era incinta, volevano dirlo il giorno dopo l’incidente”

VASTO – Roberta Smargiassi era incinta. L’annuncio della gravidanza, lei e il marito Fabio Di Lello, lo avrebbero dato il giorno dopo l’incidente in cui la donna ha perso la vita. Marito e moglie avevano organizzato una festicciola per i parenti proprio nella loro casa di Vasto per annunciare la lieta notizia. Ma Roberta è stata investita da Italo D’Elisa ed è morta prima di poter condividere con i suoi cari la notizia di quella gravidanza.

A raccontare questo nuovo dettaglio sono i genitori di Fabio Di Lello, Lina e Roberto, che non si danno pace per quanto accaduto. Prima l’incidente in cui Roberta ha perso la vita, poi l’omicidio di Italo da parte di Fabio: la vicenda diventa sempre più complicata e la tragedia si somma ad altra tragedia. Intervistati da Andrea Pasqualetto del Corriere della Sera, Lina e Roberto rompono il silenzio e raccontano il loro dolore e il dolore del figlio Fabio, i giorni e le notti passati al cimitero, l’aiuto psicologico e la mancanza che sentiva della moglie Roberta:

“«L’incidente ha cambiato la vita di tutti. Fabio non è riuscito ad accettare la morte di Roberta. Andava al cimitero anche di notte, saltava il muro e stava lì con lei. Sempre, notte e giorno. Poi ha smesso con le notti ed entrava alle 7 del mattino, quando aprivano i cancelli, tornava a mangiare un boccone, poi di nuovo lì fino alle 6 di sera, l’orario di chiusura. Un’ossessione: suo fratello lo invitava a Roma e lui rifiutava: “E poi chi ci sta con Roberta?”. Gli dicevo Fabio tu non puoi vivere così, ma lui si arrabbiava»”.

Fabio non si dava pace e diceva di voler uccidere Italo, ma i genitori ripetono che era solo un modo di dire:

“«Io mi vergogno a uscire di casa, mi vergogno di tutti adesso. Ogni tanto di qua passava Italo con la macchina nera della fidanzata, una piccola Chevrolet e Fabio si agitava: “C’è quello lì”. Lo chiamava così il ragazzo, “quello lì”. E gli dicevo “ma che t’ha fatto, Fabio?”. “Guardava dentro”. Poi si girava: “Io l’accido quello lì”». Lo voleva uccidere? «Ma no, era solo un modo di dire. Lui faceva così: “Ci penso io” e se ne andava sbattendo a porta»”.

Poi l’annuncio che fa più male. Roberta era incinta quando è morta, la coppia voleva annunciarlo il 2 luglio, il giorno dopo l’incidente: