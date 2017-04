FABRIANO – Un milione e 840 mila euro vinti al gratta e vinci ‘Turista per sempre’. Il fortunato vincitore è un 40enne di Fabriano, in provincia di Ancona, ex operaio, attualmente senza lavoro, frequentatore del centro storico.

“Sulle prime ha cacciato un urlo, poi ha cominciato a sbiancare”: Gianni Baroni, titolare della tabaccheria Centrale al civico 12 di piazza del Comune, racconta al Resto del Carlino la reazione del superfortunato che qualche sera fa ha deciso di acquistare quattro tagliandi da 5 euro ciascuno dei gratta e vinci in questione. Si è accomodato al bancone e ha cominciato a grattare i tagliandi. Quando ha capito di aver vinto per poco non si è sentito male. “Nel momento in cui ha riconsegnato il tagliando a me e mio figlio – aggiunge Baroni – era ancora molto provato ed in cerca di conferme. Quando abbiamo inserito il biglietto nell’apposito apparecchio per riconoscere le vincite, è comparsa la scritta ‘importo troppo alto, non pagabile’” racconta Baroni.

L’ex operaio disoccupato è tornato a casa consapevole di aver fatto il colpo della vita. “Adesso non devo più cercare un lavoro” avrebbe detto al barista. “La vincita – fanno sapere dalla tabaccheria – risale ormai ad una decina di giorni fa. Abbiamo volutamente tenuto la notizia riservata perché prima volevamo essere del tutto sicuri della maxi vittoria”.

La ricevitoria della maxi-vincita è gestita da Francesco Baroni, dal padre Gianni e dalla madre Roberta Valentini, sorella di Eugenia Valentini, per tutti nota come Jessica Rizzo, famosa pornostar.