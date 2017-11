MILANO – La casa di Fabrizio Corona a Milano è a rischio confisca. Secondo le accuse della Procura di Locri la casa sarebbe stata comprata con denaro proveniente dal riciclaggio e per questo è stata sequestrata. Oltre a Corona, sono indagati due suoi amici ed ex collaboratori, Tommaso Delfino e Marco Bonato, con le accuse di riciclaggio per una somma di denaro che venne usato quasi dieci anni fa per acquistare la casa in via De Cristoforis del valore di 2,5 milioni di euro circa.

Il sito del quotidiano Il Giorno scrive che il tribunale, dopo l’udienza del 14 novembre, dovrà decidere se confiscare o meno l’appartamento insieme ai 2,6 milioni di euro in contanti trovati in un controsoffitto e in parte in Austria: