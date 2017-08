NAPOLI – Su Facebook una pagina contro Napoli: “Aboliamo il piagnisteo napoletano”. Dopo alcune settimane l’avvocato Angelo Pisani, preso anche lui di mira dai post, riesce a farla chiudere, ma chiede che il social network di Mark Zuckerberg si prenda le proprie responsabilità e paghi per quelle offese.

La pagina, spiega Gennaro Morra sul Mattino, per giorni ha pubblicato

non solo offese generiche, ma spesso venivano prese di mira singole persone protagoniste di tragiche vicende: Ciro Esposito, il tifoso del Napoli u****o nel 2014 da un ex ultrà della Roma; Tiziana Cantone, morta suicida un anno fa dopo la diffusione on line di un suo video h**d; Salvatore Balzano, anche lui suicidatosi la settimana scorsa dopo aver pubblicato dei video proprio su Facebook con cui annunciava la sua tragica intenzione.

Così l’avvocato Pisani ha deciso di denunciare la pagina, e ha annunciato la sua decisione in un post sempre su Facebook:

“Ad essere prese di mira dal gruppo di bifolchi sono in primis bambini innocenti rimasti vittima di gravi malattie e poi giovani vittime della violenza razzista come il tifoso Ciro Esposito (il cui assassino ultrà ha appena subito anche in Appello una seria condanna), nonché gli abitanti della Terra dei Fuochi, morti uno dopo l’altro per i veleni che proprio le industrie del Nord sversavano nelle loro terre”.