TRAPANI – I genitori di una ragazzina di 15 anni hanno denunciato la scomparsa della figlia ai carabinieri. Di lei non si hanno più notizie dalle 19 di giovedì 10 agosto.

La giovane era uscita di casa, nell’isola di Favignana, con la sorella maggiore per recarsi in un supermercato. Angela è rimasta fuori dall’attività commerciale, mentre la sorella stava facendo degli acquisti. All’uscita non ha trovato la sorella minore. Gli investigatori, al momento, non si sbilanciano pur non tralasciando nessuna pista.