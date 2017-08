PARMA – Il sindaco Federico Pizzarotti ha fatto un bagno nella fontana di barriera Repubblica a Parma per mantenere una promessa fatta in campagna elettorale. Un tuffo “illegale” che è vietato dal regolamento comunale, come gli hanno ricordato coloro che hanno visto la foto. E così il sindaco non ci ha pensato due volte, ha chiamato la polizia municipale e si è fatto sanzionare, pagando poi la multa.

Il sito Repubblica scrive che Pizzarotti ha prontamente pagato il verbale della municipale, un verbale arrivato su sua auto-denuncia dopo le feroci critiche di chi lo accusava sui social network di infrangere le regole solo perché nella posizione di “sindaco”: