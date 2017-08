REGGIO EMILIA – Un operaio di 40 anni nella serata di ieri ha preso a cinghiate e calci la figlia ancora minorenne, perché non gli aveva preparato la cena al suo ritorno a casa: è stato denunciato dai carabinieri. E’ accaduto in un comune della Val d’Enza, nel Reggiano. L’uomo deve rispondere di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.

La figlia vittima delle violenze è stata portata in ospedale, dove i sanitari l’hanno medicata per un trauma cranico minore e contusioni multiple. La prognosi è di cinque giorni. Il padre ha giustificato ai carabinieri il proprio comportamento affermando di aver agito in questo modo a fini educativi.