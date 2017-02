Figlio frustato a scuola, papà denuncia e poi...picchia moglie incinta e finisce in carcere

PADOVA – Il figlio di appena 12 anni era stato legato e frustato in palestra durante l’ora di ginnastica e il padre, giustamente, ha denunciato gli studenti e l’insegnante della scuola media. Poi una settimana dopo lui picchia la moglie incinta di 9 mesi e stavolta a denunciarlo è proprio lei: ai carabinieri, intervenuti per l’ennesima lite in casa, non è rimasto altro da fare che arrestare l’uomo.

La storia di aggressioni e violenza arriva da Padova e vede coinvolta una intera famiglia. L’uomo, 35 anni e originario della Tunisia, aveva denunciato in questura i maltrattamenti subiti dal figlio di 12 anni nelle aule della scuola media Petrarca di Padova. Poi nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio a chiamare il 112 è stata la moglie del tunisino, che è al nono mese di gravidanza, scrive Luca Ingegneri sul quotidiano Il Gazzettino: