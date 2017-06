FIRENZE – Abusivismo e degrado alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Tra facchini improvvisati, molestatori delle macchinette e borseggiatrici i lavoratori delle Ferrovie e della Polfer da mesi si trovano impegnati ad arginare il fenomeno.

Rossella Conte sul sito de La Nazione scrive che i facchini hanno invaso la stazione, mentre i molestatori delle macchinette incalzano. Le donne svestono le gonne lunghe e indossano jeans e t-shirt, si offrono di aiutare i viaggiatori a fare i biglietti e poi chiedono una mancia:

“Presidiano le biglietterie per diverse ore e a fine giornata riescono a fare anche 60 euro. Ne abbiamo contate quattro in poco meno di trenta minuti. Da mesi Ferrovie e Polfer stanno concentrando i propri forzi per arginare l’abusivismo: oltre al presidio fisso, tre anni fa sono arrivate le transenne che permettono l’accesso ai binari solo ai viaggiatori col biglietto. Ma Santa Maria Novella, uno scalo da 160mila frequentatori giornalieri e 59 milioni l’anno, continua a offrire di tutto e di più. In barba alle regole, in barba ai divieti. E l’alta stagione è di sicuro il periodo peggiore”.