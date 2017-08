FIRENZE – Un grande botto e la cabina Enel va a fuoco. La città di Firenze è rimasta al buio la sera del 2 agosto poco dopo le 22.30 quando le fiamme hanno causato un guasto alla linea di media tensione. I tecnici dell’Enel sono a lavoro per ripristinare la corrente in gran parte del centro storico del capoluogo toscano e a Scandicci. In molte strade della città il blackout è durato 30 secondi/un minuto.

Il quotidiano La Nazione scrive il guasto sarebbe partito dalla linea di media tensione nella zona di via Pisana, alla cabina di San Lorenzo a Greve che collega Firenze con Scandicci: