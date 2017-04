Firenze, corpo carbonizzato di un uomo in un furgone

FIRENZE – Giallo a Firenze: il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato all’interno di un furgone in fiamme, fermo in via Gherardo Silvani, nella zona del Galluzzo, nei pressi dell’ingresso di un agriturismo. La vittima è un elettricista di 61 anni.

Sul posto intorno alle 9:30 sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. I pompieri hanno estinto il rogo e trovato all’interno il corpo carbonizzato. “È possibile che si tratti di incidente”, ha affermato il pubblico ministero Vito Bertoni, rispondendo alle domande di alcuni cronisti arrivati sul posto.

Secondo gli investigatori, spiega il Tirreno, è possibile che l‘elettricista, che stava andando nel residence a bordo del suo furgone, abbia avuto un malore e sia andato a sbattere contro un albero. Dall’incidente sarebbe scaturito l’incendio, poi alimentato dal materiale presente nel veicolo.

Nel furgone, che è stato completamente distrutto dalle fiamme, era presente materiale facilmente infiammabile,tra cui cavi elettrici, un decespugliatore e almeno una tanica di benzina. Il pubblico ministero titolare delle indagini ha disposto l’autopsia sul corpo del sessantunenne. Al momento tuttavia tutte le ipotesi restano al vaglio della polizia, compresa quella di un rogo di natura dolosa.