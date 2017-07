Firenze, Frecciarossa bloccato in galleria: passeggeri al buio e senza aria condizionata

FIRENZE – Un treno Frecciarossa bloccato in galleria in pieno luglio, senza luce né aria condizionata, con i passeggeri vicini al malore, di sicuro assai prossimi ad una crisi di nervi. E’ quel che stanno passando i viaggiatori del treno Salerno-Milano 9514 delle Ferrovie dello Stato, che dalle 10 di lunedì mattina è fermo in galleria nel tratto fra Castello e San Pietro a Sieve, in provincia di Firenze.

Il treno era da poco partito dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella quando si è fermato. “Guasto non riparabile sul posto”, hanno fatto sapere Ferrovie dello Stato. E così alle 11:30 circa è arrivato un locomotore di soccorso, con il compito di trainare il treno fermo verso la stazione più vicina: di nuovo Santa Maria Novella. Qui l’incubo finirà e i passeggeri verranno fatti salire su un convoglio “di riserva”.

Intanto, però, i viaggiatori sono ancora lì. Dopo aver pagato un biglietto magari a prezzo pieno, intorno ai 100 euro. Un’odissea piuttosto cara. A cui nemmeno vengono date spiegazioni. “Bloccati in galleria senza aria e senza informazioni. Una vergogna”, ha denunciato su Twitter uno degli sfortunati a bordo.

Le informazioni scarseggiano anche sul sito di Ferrovie dello Stato: alle 13:30 l’ultimo aggiornamento, di un’ora prima, spiegava che le operazioni di recupero del convoglio erano ancora in corso. Mentre i passeggeri aspettano, al caldo e al buio.