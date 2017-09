FIRENZE – “Appena siamo entrate nel palazzo – è il racconto di una delle due ragazze americane che hanno accusato due carabinieri di stupro – ci sono saltati addosso. Io non ho urlato perché ho avuto paura delle armi”. Chi sono i due? I nomi non si conoscono. Ma si ha un profilo della loro carriera. Uno carabiniere da vent’anni. L’altro, più giovane, residente a Prato, era invece stato assegnato da poco al nucleo radiomobile, il pronto intervento, il 112.

“Ero stordita, non mi sono resa bene conto di cosa mi stesse facendo, poi non sono riuscita a reagire” aggiunge l’altra ragazza.

Questi stralci delle deposizioni delle due ragazze. Una originaria del New Jersey, l’altra del Maine. Tutte e due in Italia per studiare arte e italiano.

Le presunte violenze s******i sulle due ragazze sarebbero state commesse una nell’androne del palazzo in cui si trova l’appartamento delle due studentesse e l’altra nell’ascensore dello stesso immobile.