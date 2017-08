Laura Montanari su Repubblica scrive che l’allarma è scattato dopo i lavori di impermeabilizzazione del tetto e che da cinque giorni ormai la biblioteca di Scienze sociali di Novoli è chiusa, ma non per ferie:

“Vietato entrare per via di un cantiere aperto per i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’edificio. La chiusura però non era affatto programmata. La direzione è stata costretta a prendere questa decisione dopo che lo scorso 3 agosto ha dovuto evacuarla in fretta e furia perché nell’aria si era diffusa una sostanza irritante: “Il primer bituminoso è un composto a base di bitume e solventi ” precisa l’architetto Francesco Napolitano, dirigente dell’area edilizia dell’università.