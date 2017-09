FIRENZE – C’è una foto, scattata da una delle due studentesse americane con il telefonino, che potrebbe incastrare i due carabinieri di Firenze accusati di stupro dalle ragazze ventenni. Il più anziano dei due, un quarantenne con moglie e un figlio e 20 anni di carriera alle spalle, si è presentato dagli inquirenti per fornire la sua versione dei fatti: “Abbiamo avuto un rapporto s******e ma lei era consenziente, e non mi ero accorto che fosse ubriaca”, ha spiegato il militare.

La versione delle due ragazze che hanno denunciato l’aggressione, però, è completamente differente. E in mano all’accusa, rivela il Corriere della Sera, ci sarebbe proprio una prova fotografica che le due americane hanno presentato la notte stessa della denuncia. La vittima, durante il rapporto s******e, è riuscita a tirare fuori lo smartphone e scattare una foto: “Si vede – scrive il Corriere – parte del corpo dell’uomo, si riconosce la divisa e la fondina con la pistola“. Sulla foto è riportata anche data e ora in cui è stata scattata, la notte tra mercoledì e giovedì scorsi. La violenza sarebbe avvenuta in 20 minuti, tra le 2 e le 3 di notte.