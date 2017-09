FIRENZE – L’hanno vista accovacciarsi su una fioriera e sono accorsi in suo soccorso, pensando ad un malore. Ma in realtà la giovane donna, una romena di 23 anni, stava urinando in pieno giorno in quel vaso, incurante della presenza di numerosi turisti, tra i quali molti bambini.

E’ accaduto giovedì 7 settembre, intorno alle 14, in piazza della Signoria a Firenze, proprio di fronte al Palazzo Vecchio.

A notare la giovane sono stati i carabinieri impegnati in un giro di sorveglianza della piazza. Una volta scoperte le sue intenzioni l’hanno fermata e accompagnata in un luogo appartato invitandola a ricomporsi. Infine l’hanno denunciata per atti osceni in luogo pubblico.