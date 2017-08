ROMA – Oltre 55 chili di cocaina purissima che se immessi sul mercato avrebbero fruttato ai trafficanti 20 milioni di guadagni, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane all’aeroporto di Fiumicino. Arrestati anche 17 corrieri.

Le indagini sono state svolte dagli uomini delle Fiamme Gialle del gruppo Fiumicino che nei mesi scorsi hanno avviato un’attività di intelligence e analisi dei dati relativi ai passeggeri in transito. Analisi che ha permesso di evidenziare come siano cambiati gli itinerari seguiti dai trafficanti: la nuova tendenza è infatti quella di effettuare diversi scali nelle capitali europee per rendere sempre più difficile l’identificazione del paese di origine.

Diversi i sistemi per nascondere la droga scoperti dai finanzieri: dai 7 kg di cocaina liquida nascosti in 6 barattoli di yogurt proveniente dal Perù, ai 400 grammi infilati da un trafficante colombiano all’interno di un assorbente intimo, fino ai classici doppifondi nelle valige e l’ingerimento di ovuli.