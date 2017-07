Fivizzano, Francesco Francini precipita con auto nel dirupo e muore davanti alla sorella

MASSA CARRARA – E’ uscito di strada ed è finito con l’auto nel dirupo, ribaltandosi più volte. E’ morto così Francesco Francini, 86 anni, sotto gli occhi impotenti della sorella. Lei, cardiopatica, ha avuto un malore e si è accasciata al suolo.

La tragedia si è consumata sabato 22 luglio intorno alle 9.30 del mattino a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Entrambi sono stati soccorsi d’urgenza in ospedale. Lui non ce l’ha fatta, è morto qualche ora dopo. La sorella è tuttora ricoverata.

L’anziano, genovese di adozione, stava parcheggiando l’auto vicino alla vecchia casa di famiglia dove era solito tornare ogni estate con la sorella. Come racconta Il Secolo XIX