TRIESTE – Gabriele Del Grande è il giornalista detenuto in Turchia e ora la Federazione nazionale della stampa italiana ha indetto una manifestazione il 2 maggio a Roma per chiederne la liberazione e mostrare la propria solidarietà. Un gesto non solo nei confronti di Gabriele, ma anche dei 150 giornalisti turchi attualmente detenuti in Turchia dopo le repressioni di Recep Tayyi Erdogan.

Ad annunciare la manifestazione è stato Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi, che in apertura della rassegna di buon giornalismo Link -Premio Luchetta a Trieste ha annunciato l’organizzazione della manifestazione, che vuole essere un atto di solidarietà sia per Gabriele che per i colleghi turchi: