Foggia, incidente sulla statale 693 nel Gargano: un morto

FOGGIA – Tragico incidente nel pomeriggio di lunedì 26 giugno sulla SS 693, la strada a scorrimento veloce del Gargano, in Puglia. Per cause ancora in corso d’accertamento due autovetture, una Ford Kuga Nera che si è ribaltata e una Multipla Grigia che è carambolata fuori strada finendo tra la vegetazione, si sono scontrate tra Carpino e Ischitella.

Sul posto, scrive Foggia Today, sono intervenuti i vigili del fuoco di Vico del Gargano e i carabinieri. Il conducente che ha perso la vita è di nazionalità romena, mentre la persona ferita è di Peschici.