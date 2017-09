FORLI’ – Tragico incidente a Terra del Sole, a Forlì. Un motociclista, Francesco Negro, 58 anni, si è scontrato con una macchina in via Landino. L’uomo, dopo lo schianto, ha fatto un volo di oltre 15 metri, travolgendo diversi pali ai lati della strada. Nell’impatto, Francesco Negro ha perso una gamba. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, l’uomo è morto poco dopo.

Nessuna ferita invece per la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente stradale mortale. La donna è rimasta però in stato di shock ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.