Forlì, uomo lancia acido addosso alla moglie e fugge con i figli

FORLI’ – Potrebbe esserci la gelosia dietro l’aggressione compiuta a Forlì, in un appartamento di un condominio di via Salinatore, da un uomo kosovaro nei confronti della moglie – 37enne albanese – colpita con un coltello e raggiunta dal lancio di una sostanza acida. La donna, condotta in ospedale, è rimasta ferita e non è in pericolo di vita.

A quanto appreso, l’aggressore – fuggito in auto probabilmente con i due figli piccoli che non sono stati trovati nell’abitazione – potrebbe essere diretto verso Nord: una delle piste, infatti, potrebbe portare nell’Astigiano dove vive un uomo conosciuto dalla consorte del kosovaro il quale è ricercato attivamente, sin dalla mattinata, dai Carabinieri. L’uomo è stato avvertito della vicenda e sarebbe in viaggio verso la Romagna.

I fatti risalgono alla fine della mattinata quando – al culmine di una lite – il marito ha aggredito la moglie con un coltello, ferendola leggermente, per poi lanciarle addosso una sostanza acida. Il trambusto nell’appartamento al primo piano della palazzina, ha fatto accorrere i vicini di casa che hanno soccorso la 37enne, lavando la pelle dall’acido: probabilmente a limitare i danni alla donna è stato proprio il loro intervento oltre alla scarsa corrosività della sostanza.

I vicini hanno anche tentato di fermare l’uomo riuscito però a dileguarsi e ora ricercato dai militari dell’Arma. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per soccorrere la donna che sarebbe apparsa preoccupata per l’uomo abitante ad Asti.