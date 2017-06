NAPOLI – Raimondo Caputo è accusato dell’omicidio della piccola Fortuna Loffredo a Caivano, in provincia di Napoli, nel 2014. Il pm ha chiesto una condanna all’ergastolo con l’accusa di omicidio e sei mesi di isolamento diurno al termine della requisitoria davanti ai giudici della Corte d’Assise il 30 giugno e 10 anni di reclusione per Marianna Fabozzi, l’ex compagna di Caputo accusata di concorso in abusi sessuali.

Fortuna, che tutti nel Parco Verde di Caivano conoscevano con il nome di Chicca, secondo la ricostruzione emersa dall’inchiesta, fu lanciata da un terrazzo all’ottavo piano del palazzo dove abitava. Caputo avrebbe u****o la bimba perché si era ribellata a un ennesimo tentativo di violenza s******e.

Nel corso della requisitoria il procuratore aggiunto Airoma ha evidenziato, tra gli elementi di prova, quanto emerso dalle intercettazioni ambientali e la testimonianza ritenuta assolutamente genuina di una amichetta di Fortuna che sarebbe stata testimone degli ultimi istanti di vita di Chicca.

La bambina, dopo aver subito i condizionamenti di Marianna Fabozzi e dei suoi familiari che le imponevano di tacere o fornire false versioni agli inquirenti, secondo i pm disse la verità quando fu allontanata dal suo contesto familiare e portata in una casa famiglia insieme con la sorellina più piccola, pure lei vittima di presunti abusi di Titò.