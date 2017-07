Francesco e Lorenzo Catalano, padre e figlio maturandi insieme: il primo supera il secondo

MONZA – Padre e figlio maturandi lo stesso giorno. Accade a Monza, dove Francesco Catalano, 46 anni e suo figlio Lorenzo, 20 anni, hanno conseguito insieme il diploma di Maturità. Insieme hanno studiato alla scuola serale del Mosé Bianchi, il primo da geometra, il secondo da ragioniere. Entrambi hanno superato l’esame con successo ma il papà ha superato il figlio: 96 per Francesco, un discreto 73 per Lorenzo.

Questa bellissima storia di riscatto e successo è raccontata dal quotidiano Il Giorno:

Il padre ha una società di manutenzioni e pulizie, ha abbandonato la scuola nel 1985 per lavorare. Dopo un tentativo nel ’91, si è iscritto di nuovo nel 2012.

“Era un desiderio, ma la crisi economica è stata un motore – dice -Servono nuove prospettive per reinventarsi. E un diploma serve. Ora punto alla laurea triennale da geometra”.

“Vedere papà che a scuola era il migliore, aveva la borsa di studio tutti gli anni ed era premiato dai Maestri del lavoro mi ha aiutato a non rimanere indietro – racconta il figlio – però non potevo permettermi di uscire con 60/100. Quindi alla fine mi è toccato studiare per fare meglio». Studiare fa bene, anche alla famiglia.