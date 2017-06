ROMA – E’ stato trovato il corpo di Francesco Palone, il ragazzo disperso in mare ad Anzio. Il corpo privo di vita del 18enne è stato infatti avvistato dai soccorritori poco distante dal luogo da cui era sparito, in zona Grotte di Nerone, al Faro di Anzio, nel tratto di mare che si trova fra via della Fanciulla di Anzio e la via Ardeatina, sulle coste del Rivazzurra.

Le ricerche, scrive il Messaggero, erano cominciate intorno alle 15:00 di martedì quando il g‏iovane, mentre faceva il bagno in una zona scogliosa dopo essere arrivato in pullman in compagnia di una comitiva di amici, era sparito inghiottito dal mare. Riprese ieri mattina all’alba con difficoltà dovute al mare grosso, purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, poco dopo le 18:00 di ieri il suo corpo è stato trovato privo di vita in mare.

Sul posto per recuperare la salma del giovane gli uomini della Capitaneria di Porto di Anzio, coordinati dal comandante Antonio Cingolani, i vigili del fuoco e gli agenti della PolMare. Sul posto anche il medico legale, la salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l’esame autoptico.