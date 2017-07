Franco Grassini ritrovato morto: si è impiccato ad un albero a Turbigo (Milano)

MILANO – È stato ritrovato privo di vita Franco Grassini, l’uomo di 55 anni di Cerro Maggiore (Milano) di cui non si avevano più notizie dallo scorso venerdì 7 luglio. Della scomparsa di Grassini si era interessata anche la trasmissione Chi l’ha visto?, ma purtroppo le ricerche non hanno avuto un buon esito.

Il corpo dell’uomo è stato trovato la mattina di mercoledì 13 luglio dai carabinieri di Legnano (Milano) in un bosco nel Comune di Turbigo (Milano). L’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi ad un albero, per motivi non noti.