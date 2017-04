Frontale tra la sua auto e un furgone sulla Sora-Avezzano: Lucia P. muore a 31 anni

SORA – Lucia P. è morta a soli 31 anni a causa di un incidente, avvenuto questa mattina sulla superstrada Sora-Avezzano in direzione Avezzano al chilometro 44 e 500. La vittima è una 31enne residente nel capoluogo abruzzese.

Lo scontro si è verificato alle 7 circa tra l’automobile della vittima e un furgone che proveniva dalla direzione opposta. i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Il conducente e il passeggero del furgone sono usciti illesi, niente da fare invece per la donna che viaggiava da sola in auto.

La trentenne è stata estratta dai vigili del fuoco ancora in vita. Il personale del 118 ha cercato di salvarle la vita ma la giovane non ce l’ha fatta a causa del violentissimo scontro ed è morta poco dopo. La superstrada è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni.