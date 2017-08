ROMA – Va a sfilare per una griffe di moda, ma poi, in auto con l’autista e il titolare della maison, questo tenta di molestarla. E lei riesce a salvarsi chiedendo aiuto ad un amico via Whatsapp.

Sarebbe potuta finire male per una giovane modella toscana di 22 anni. La ragazza, scrive Repubblica, si era presentata per sfilare in occasione di uno show room, dopo essere stata ingaggiata per indossare alcuni abiti firmati.

Al ritorno dalla sfilata, però, la brutta sorpresa. Il titolare, un campano di settant’anni, ha provato a molestarla. I due si trovavano in auto, insieme all’autista, sulla autostrada A1 in provincia di Frosinone, quando l’uomo ha allungato le mani.

La ragazza, presa dal panico, ha pensato di chiedere aiuto nell’unico modo possibile: via Whatsapp. Ha scritto ad un amico, spiegandogli dove si trovava e qual era la situazione.

Il giovane ha subito contattato il 113 della questura di Frosinone e ha spiegato quanto stava accadendo. La polizia ha così messo a punto un piano per salvare la ragazza, facendo intervenire una squadra composta da investigatori della polizia stradale, della squadra volante e della squadra mobile.

Racconta Repubblica: