MILANO – Gabriele Maltinti, originario di Pisa, 17 anni, è stato trovato privo di sensi sull’asfalto a terra da alcuni passanti lungo via La Rene, a Coltano, nei pressi di Cisanello. Era vicino all’albero contro cui è andato a sbattere col motorino. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto domenica 27 agosto. Il ragazzo è stato ritrovato senza conoscenza verso le 14.30.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe sbattuto con lo scooter contro la pianta ed ha perso conoscenza.

rande appassionato di calcio e del Pisa in particolare, Gabriele era capitano dello Scintilla Pisa Est 2000, dove giocava come difensore. “È una notizia davvero dolorosa – confida Carlo Coletti, uno dei dirigenti della Scintilla –. Gabriele è stato con noi fino a un anno fa. Un bravissimo ragazzo, serio, volenteroso nel volersi creare un suo spazio. Uno di personalità. Sapere che non c’è più, a quell’età, è atroce”.