Gabriele Simonacci morto a Roma: motorino investito da taxi

ROMA – Incidente in centro a Roma tra un taxi e un motorino: la vittima, Gabriele Simonacci, tornava a casa dopo una notte di lavoro. Da appena due giorni era diventato padre di una bimba. Simonacci era un noto barman della capitale e lo schianto mortale è avvenuto nei pressi di Campo de’ Fiori dove c’è il locale in cui lavorava. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente; lo scontro è stato talmente violento che lo scooter è rimasto incastrato tra le ruote del taxi.

L’incidente è avvenuto in Corso Vittorio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il carro sollevamento e hanno liberato dalle lamiere la vittima, deceduta sul colpo.

Costanza Ignazzi scrive sul Messaggero: