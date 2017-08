LECCE – Una semplice sostituzione di una lampadina e il pomeriggio di ieri, 25 agosto, si è trasformato in tragedia. Davide Sarcinella, un uomo di 46 anni di Collemeto, frazione del comune di Galatina, è scivolato dalla scala, un volo di cinque metri che non gli ha lasciato scampo.

Come racconta Il Corriere Salentino, l’uomo si trovava sulla scala in una veranda quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Nella caduta sul pavimento, ha battuto violentemente la testa. Soccorso immediatamente dagli operatori del 118, il ferito è stato accompagnato d’urgenza presso il vicino ospedale di Galatina. La situazione, come accertato dal personale medico, era piuttosto preoccupante. Al termine delle visite, il 46enne è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni.

Ma il quadro clinico, nel corso della notte, è improvvisamente peggiorato. Il suo cuore ha infatti cessato di battere e lui è spirato, senza che i medici abbiano potuto fare nulla per tenerlo in vita.