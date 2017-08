GALLIPOLI – Hanno tirato dei petardi e hanno urlato “attentato”: tutto questo per non pagare il ristorante in cui avevano appena mangiato. E’ successo a Gallipoli, dove un gruppo di ragazzi campani stava cenando al ristorante Tramonti. A un certo punto avrebbero fatto scoppiare le miccette tra i passanti della affollata località turistica salentina. L’obiettivo era scatenare il panico e dileguarsi tra la folla. Ma, per loro sfortuna, hanno solo provocato una rissa che ha coinvolto camerieri e gente che passava di lì.

Aggiunge il Quotidiano di Puglia: