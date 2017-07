Gargano, scontro sulla Statale 89: muore bimba di 7 mesi

FOGGIA – Una bambina di sette mesi è morta ieri pomeriggio, 25 luglio, in seguito a un incidente stradale alle porte di San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, in Puglia. La piccola viaggiava in automobile insieme ai genitori lungo la strada statale 89 quando la vettura, un’Audi A4, per cause ancora da accertare è uscita fuori di strada finendo la sua corsa contro un’autobotte dei Vigili del Fuoco che stava rientrando dal Gargano, zona in questi giorni colpita da numerosi incendi.

Stando a una prima ricostruzione, scrive Foggia Today, dell’accaduto effettuata dagli uomini della Polizia Stradale, all’altezza di una curva a gomito, l’Audi avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva il mezzo dei pompieri. L’impatto è stato violentissimo e per la neonata non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La bambina è stata subito accompagnata a Rodi Garganico per essere trasportata in ospedale tramite elisoccorso, ma è morta durante il tragitto. Feriti gli altri occupanti del mezzo: il giovanissimo padre, di 20 anni, la madre di 25, la nonna di 51 e un’altra bambina di 7 anni, zia della piccola vittima.