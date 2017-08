BRESCIA – Una parrucchiera è stata presa a calci e pugni dal parente della cliente insoddisfatta della sua nuova acconciatura. La donna prima si è rifiutata di pagare il conto, poi ha chiamato i rinforzi e un parente ha prima minacciato la titolare del salone di bellezza e poi l’ha presa a calci.

L’episodio arriva da Gavardo, in provincia di Brescia, dove la titolare di origine cinese ha denunciato la cliente e il suo parente per minacce e per averla picchiata. A raccontare la storia è il Giornale di Brescia, come riporta anche Repubblica: