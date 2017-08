CALTANISSETTA – Ha picchiato selvaggiamente la moglie e per impedirle di uscire di casa le ha spezzato le gambe con una sedia. Accade a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un operaio di 46 anni, dopo l’ennesimo litigio con la moglie, l’ha picchiata, l’ha sequestrata in casa e l’ha pure azzoppata per assicurarsi che non si muovesse da lì.

A nulla sono valse le suppliche del giovanissimo figlio che, in lacrime, ha assistito al pestaggio della madre. I carabinieri, chiamati dai vicini, sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato il marito con l’accusa di sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

La donna è stata soccorsa e ricoverata in ospedale. Ha riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo nonché lesioni agli arti inferiori giudicate guaribili in 30 giorni. L’episodio è avvenuto in un alloggio popolare del quartiere “Marchitello”, alla periferia ovest di Gela.

La donna è stata assistita dai carabinieri ed informata delle tutele di legge e delle modalità di accesso alle strutture protette.