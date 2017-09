GEMONA DEL FRIULI (UDINE) – Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un muro. E’ morto così Maurizio Cecutti, 52 anni, friulano.

L’incidente mortale, riferisce il Gazzettino, è avvenuto nella notte di lunedì 4 settembre. Intorno alle 2 Cecutti, che si trovava alla guida della sua Audi A3 in via Bariglaria, vicino alla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli, per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un muro. L’uomo è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportare nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza ma per Cecutti non c’era più nulla da fare. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto. I carabinieri di Gemona sono intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità. La Audi A3 di Cecutti è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Maurizio Cecutti viveva a Ospedaletto ed era molto conosciuto in paese.