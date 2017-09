GENOVA – Diciannove bambini si sentono male a Genova, uno finisce pure in ospedale: ricoverato al Gaslini per una crisi gastrenterica. A far scattare l’allarme è stato il minimo comune denominatore: tutti i bambini avevano partecipato la settimana precedente al raduno della scuola calcio a San Desiderio. Il sospetto è che i baby calciatori possano essersi intossicati con del cibo consumato durante il ritiro.

In una nota i responsabili del servizio Alimenti e Nutrizione della Asl 3 annunciano verifiche:

“Abbiamo ricevuto mercoledì pomeriggio la segnalazione di un bambino di 10 anni che è stato portato al pronto soccorso del Gaslini perché non si era sentito bene: aveva una crisi gastroenterica e ha detto di aver partecipato alla scuola calcio a San Desiderio la settimana scorsa. Da lì ci hanno riferito di altri con sintomatologie simili, sinora risultano 19 bambini con problemi gastrointestinali, alcuni con la febbre. Stiamo facendo controlli e analisi per vedere se ci sono o meno relazioni con il cibo consumato”.

Al raduno hanno partecipato circa un centinaio di giovanissime promesse nate dal 2006 al 2010, da lunedì a venerdì scorso, nella struttura sportiva a San Desiderio, pranzando presso un bar ristorante. L’allarme è scattato via whatsapp tra una ventina di famiglie preoccupate “per l’eventualità di una intossicazione”.

“Al momento non si può dire se si è verificata un’intossicazione o meno, anche perché potrebbe essere un’infezione non dovuta agli alimenti, ma ad altre cause come virus o batteri – spiegano alla Asl 3 – Sono in corso accertamenti sui luoghi dove viene riferito che si è consumato il cibo. Ci vorrà una settimana per avere i risultati e capire le cause”.