GENOVA – Allarme salmonella all‘ospedale Gaslini di Genova dopo un convegno medico internazionale organizzato dallo stesso istituto insieme con la Fondazione Menarini. Cinque tra medici, ricercatori e infermieri hanno cominciato a sentirsi male 24 ore dopo l’evento allestito a Palazzo della Meridiana con tanto di catering. Alla fine la direzione sanitaria è stata costretta a sospendere dal lavoro circa sessanta operatori dell’ospedale. Tutti quelli che avevano preso parte al convegno: dovranno stare a causa 5 giorni finché non sarà chiarita la causa scatenante e per evitare che contagino pazienti e colleghi.

I cinque intossicati lamentavano nausea, mal di testa e fortissimi disturbi gastrointestinali. Pensavano tutti si trattasse di una normale influenza, hanno spiegato. Ma nel giro di breve le cose sono peggiorate. Come riporta Il Secolo XIX: