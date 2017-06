GENOVA – Una bimba di appena 4 anni è caduta dal terrazzo della sua casa nel quartiere della Posta Vecchia a Genova nel pomeriggio del 27 giugno. La piccola ha riportato gravissime fratture dall’impatto violento al suolo, dopo essere precipitata per oltre 6 metri. Subito sono scattati i soccorsi e la bambina è stata trasportata all’ospedale Gaslini a Genova, dove resta ricoverata in gravi condizioni.

Il sito del Secolo XIX scrive che la piccola era stata affidata dai genitori ad un cugino perché la guardasse, ma l’uomo mentre la bimba dormiva è uscito per andare a fare la spesa e ora rischia una denuncia per abbandono di minori:

“Dalle prime ricostruzioni, la bimba sembra sia salita su una sedia e forse perdendo l’equilibrio è precipitata. La bimba era stata affidata dai genitori ad un cugino: il familiare però, approfittando del fatto che la piccola stava dormendo, era uscito per andare a fare la spesa. La bambina, quando si è svegliata è salita sul bordo della finestra ed è caduta nel vuoto. Sul posto anche gli specialisti della rilievi che effettueranno indagini per accertare l’esatta dinamica del fatto ed escludere altre ipotesi oltre a quella della caduta accidentale. Il cugino che aveva in affidamento la piccola rischia una denuncia per abbandono di minori. Pochi minuti dopo il fatto sul posto sono giunti i genitori della bambina, poi corsi immediatamente in ospedale”.