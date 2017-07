Genova, concorsone infermieri: 10 mila candidati per 100 posti. Traffico in tilt

GENOVA – Traffico in tilt a Genova per l’arrivo di 10 mila candidati al concorsone per infermieri indetto dalle Asl liguri della Fiera del Mare. In palio ci sono solo 100 posti: 24 assunzioni a tempo indeterminato per collaboratore professionale sanitario – infermiere – Cad. D da assegnare alla Asl 3 Genovese; 20 posti per l’Asl4; 25 per l’Asl2.

La massa degli aspiranti infermieri, martedì mattina, ha mandato letteralmente in tilt il traffico cittadino. Gli ingorghi si sono registrati nella zona della Foce e sulla strada sopraelevata Aldo Moro in direzione levante nel centro della città. Le code di auto si sono formate dopo le 7 e sono durate sino alle 9, ore in cui ha preso inizio la prova di preselezione.

Il concorso si svolge nei due piani del padiglione D della Fiera del Mare. La preselezione informatica di oggi avviene con test multipli automatici. Seguiranno le prove scritte ed orali. Già in autunno sono previste le prime assunzioni a tempo indeterminato.