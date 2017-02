Genova. Litiga con la moglie e si sente male: muore in ospedale

GENOVA – L’ennesima lite con la moglie nell’appartamento nel quartiere Cornigliano, a Genova, è costata la vira ad un uomo di 36 anni. Marito e moglie da tempo litigavano, ma questa volta l’uomo ha accusato un malore e la corsa in ospedale è stata inutile, è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Sampierdarena.

Riccardo Porcù sul quotidiano Il Secolo XIX scrive che l’uomo è arrivato in ospedale in condizioni disperate nella notte tra 2 e 3 febbraio e da tempo soffriva di problemi cardiaci. Tra lui e la moglie le cose non andavano bene: continui litigi dettati dalla gelosia e da incomprensioni che, puntualmente, tornavano a perseguitare la vita della coppia. Poi il litigio, l’ennesimo, tanto che i vicini ormai sembravano non farci più caso, ma stavolta il marito si è sentito male: