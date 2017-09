GENOVA – Schianto in moto fatale: è morto così a 20 anni Niccolò Gattorno, figlio dell’imprenditore ligure della logistica Sebastiano Gattorno.

Niccolò, scrive il Secolo XIX, abitava in via Zara, nel quartiere di Albaro, a Genova, con la famiglia. Martedì 5 settembre è uscito di casa intorno alle venti ed è finito con la moto contro un’auto in uscita dalla stazione di servizio di via Righetti. Sul posto sono intervenuti il medico del 118 e i soccorritori, ma i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani.

Da una prima ricostruzione della polizia locale sembra che l’auto coinvolta nell’incidente stesse uscendo dall’area di servizio. Gattorno, invece, stava percorrendo via Righetti in direzione levante, forse per raggiungere alcuni amici.

