GENOVA – Incidente mortale a Genova. Il drammatico sinistro è avvenuto in via Adamoli: a perdere la vita Giorgia Longo, pallavolista 17enne della Normac-Avb (squadra che milita in serie B2), che viaggiava dall’entroterra in direzione centro città.

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter, un Kymko Agility, all’altezza di Toys Center. L’impatto, contro il guard rail al centro della carreggiata, è stato violentissimo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori, Giorgia è deceduta sul colpo.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale stanno ora tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente: l’ipotesi più accreditata è quella di una brusca frenata. Al momento sembra non siano coinvolti altri mezzi.