GENOVA – Drammatico incidente a Brignole, Genova: un motorino si è scontrato con un autobus ATM nei pressi di piazza delle Americhe. La donna alla guida dello scooter, 50 anni e madre di quattro figli, purtroppo è morta sul colpo.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Proseguono i rilievi della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per riuscire a ricostruire le cause dell’incidente. Sul posto il magistrato di turno Giuseppe Longo che si occuperà dell‘inchiesta.