RIMINI – Uno sfogo su Facebook, in un post, per la chiusura dell’Acquario dove lavorava. Gessica Notaro, la miss sfregiata dall’ex fidanzato, si è ritrovata una raffica di insulti sui social network da parte degli animalisti. “Meriti l’acido“, scrive un utente accusandola di voler tenere gli animali in gabbia, ma la miss reagisce e ha presentato una denuncia in Procura a Rimini.

Tutto inizia quando Gessica Notaro pubblica sul suo profilo una foto che la ritrae con i suoi amati leoni marini dell’Acquario di Rimini. Un post in cui si sfoga per la chiusura imminente:

“E come se non bastasse eccomi qua.

A dover dire addio ai miei piccoli per colpa della burocrazia e per colpa di chi vi sta al vertice, che probabilmente prendendo la decisione di fare chiudere per sempre l’Acquario di Rimini non ha considerato il fatto che dietro a questa struttura c’e’ un’ anima, un cuore. Ed il cuore e la passione che io e miei colleghi ci abbiamo messo tutti i giorni nel prenderci cura di questi animali é buttata nella spazzatura.. insieme ai sacrifici fatti fin’ora e al legame instaurato con i nostri cuccioli.

Buddy e Morgan erano la mia forza, il mio nuovo inizio. Ed ora perdendo loro ho perso tutto. DI NUOVO.”

Il post però non è piaciuto agli animalisti, che hanno iniziato a ricoprirla di insulti virtuali. C’è chi l’accusa di togliere la libertà agli animali e di essere insensibile, ma c’è anche chi usa contro di lei la sua stessa disgrazia, lei che è stata sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. Ora la giovane ha deciso di presentare una denuncia per diffamazione in Procura contro chi ha usato la “piazza” di Facebook per aggredirla.