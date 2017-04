Gian Luca Yuri Bresciani arrestato: si fingeva tecnico del gas ma...

GENOVA – Un giovane piemontese di 27 anni, Gian Luca Yuri Bresciani, è stato arrestato dalla polizia di Genova con l’accusa di aver derubato alcuni anziani in casa fingendosi un tecnico del gas.

Gli agenti della squadra mobile hanno avviato le indagini dopo diverse denunce che descrivevano uno stesso modus operandi, come spiega il Secolo XIX: il giovane si presentava presso gli appartamenti degli anziani, spacciandosi per un tecnico addetto al controllo delle valvole di sicurezza dei caloriferi. Dopo aver ottenuto la fiducia delle vittime, si faceva indicare i luoghi dove erano custoditi beni e gioielli che, a suo dire, avrebbero interferito con le apparecchiature rilevatrici in suo possesso.

Una volta distratta la vittima, il giovane si impossessava dei preziosi e dei soldi per poi lasciare l’abitazione con una scusa, sostiene l’accusa.

Bresciani è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile di Genova insieme ai colleghi di Torino. L’uomo, ricercato da vari uffici investigativi del nord Italia, è sospettato di numerosi episodi analoghi avvenuti a Genova e in altre regioni, in particolare Piemonte e Veneto.

Sottolinea il Secolo XIX: