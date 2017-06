Gianfranco Righi muore in incidente con la moto. Fu tra i padri di Geronimo Stilton

TORINO – Gianfranco Righi, 75 anni, ex dirigente della Mondadori per cui attualmente era consulente, è morto oggi in un incidente stradale a Ivrea, nel Torinese. Proprio con Mondadori, Righi ha lanciato la collana di libri per ragazzi dedicata a Geronimo Stilton, il topo più famoso dopo Topolino.

In sella alla sua moto, ha tamponato un suv che, all’incrocio tra via Jervis e corso Nigra, si era fermato per dare la precedenza a un pick-up. Prima di lavorare alla Mondadori, Righi era stato il capo del personale della Olivetti.