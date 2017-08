ROMA – Guai finanziari per Gianluca Vacchi. I quotidiani del gruppo Riffeser QN, La Nazione, il Resto del Carlino, mettono infatti in prima pagina la vicenda giudiziaria che avrebbe portato in odore di fallimento l’imprenditore-social, stella dei dj set internazionali che spopola su Instagram con 12 milioni di follower tra balletti e ostentazione del proprio lusso. Ma i numeri che lo mettono nei guai sono altri: Vacchi infatti ha accumulato un debito da 10 milioni di euro con Banco Bpm che ha ottenuto gli vengano pignorati beni e azioni: alla banca sono andati yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso.

All’origine del crack, “un prestito da 10 milioni e mezzo di euro ottenuto dalla First Investment spa, la holding di partecipazioni di cui Vacchi è amministratore unico”: un buco che all’inizio sarebbe stato ancora più profondo, intorno ai 30 milioni di euro.

Come ricorda Il Corriere della Sera: